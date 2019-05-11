دراجات نارية مخالفة.. شرطة ذي قار تحتجز العشرات منها

2019/05/11 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

افادت قيادة شرطة ذي قار ،اليوم السبت، بحجز عشرات الدراجات النارية المخالفة للانظمة والقوانين في اطار حملة واسعة نفذتها الاجهزة الامنية.

وذكر بيان

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