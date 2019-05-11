محمد كريم يكشف عن وجود أمريكي جديد في قاعدة سبايكر

2019/05/11 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم السبت، عن تواجد أمريكي قتالي جديد داخل قاعة سبايكر الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين.وقال كريم

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