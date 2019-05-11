ما حقيقة وفاة الفنان المصري حسن يوسف؟

2019/05/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان المصري حسن يوسف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة، حيث تم التواصل معه والاطمئنان على صحته.

وفي تصريحات خاصة أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن الأخبار المتداولة ليس لها أساس من الصحة، وأن الفنان حسن يوسف بصحة جيدة.وقال زكي: إن الفنان حسن يوسف يمارس حياته العادية ولم يمر بوعكة صحية، لافتًا إلى أن الأنباء عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ليس لها أساس من الصحة.وطالب نقيب المهن التمثيلية جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع نقابة المهن التمثيلية أو الشخص ذاته قبل نشر مثل هذه الأخبار؛ لأنها تؤثر سلبيًا على نفسية الفنانين.وكان آخر أعمال الفنان القدير حسن يوسف مسلسل ”قضاة عظماء“ مع المخرج عبد القادر الأطرش، والذي عرض عام 2017.انتهى

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