لمرضى السكر.. 10 أطعمة تجنبها على الإفطار والسحور

2019/05/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لمرضي السكر عادات وحميات خاصة لابد من اتباعها خصوصًا خلال صيام شهر رمضان، وعليهم تجنب بعض الأطعمة التي قد تسبب لمريض السكري مشاكل صحية.

في السطور التالي تقدم الدكتورة المصرية نهلة مسعد، استشاري التغذية، تنصح مرضى السكري بالابتعاد عن هذه الأطعمة على الإفطار والسحور:- الفواكه المجففة:مثل الزبيب، والذي يعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الصحية والمعادن، لكنها ترفع مستويات السكر بالدم، لذا ينصح بتجنبها للحفاظ على مستوى السكر المناسب.- اللحوم المصنعة:ابتعد تمامًا عن اللحوم المصنعة مثل البرجر والكفتة على الإفطار، لأنه يتسبب في استهلاك مستوى الكوليستيرول في الدم، مما يفاقم عوامل الخطر على مرضى السكري.-منتجات الألبان كاملة الدسم:يتناول الكثيرون منتجان الألبان على السحور مثل الزبادي والرايب والجبن، ولكن الإفراط بها يسبب مقاومة خلايا الإنسولين لتجعله غير قادر على تفتيت الجلوكوز وتصريفه في الدم، لذا ينصح بالابتعاد عن تناول المواد الغذائية الغنية بالدهون المشبعة كاللبن الرائب والجبن والزبادي.-الحلويات:تجنب الحلوي الرمضانية أو تناولها بمعدل كاف مثل الكنافة والقطايف، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم، واستبدالها بالشوكولاتة الداكنة أو العسل النحل الطبيعي على الكنافة.-المخبوزات:تجنب الفينو والفطير لاحتوائهما على الدهون التي ترفع مستوى الكوليستيرول، الأمر الذي يجعل تناولها بانتظام يزيد من مشكلة مقاومة الأنسولين.- الأطعمة المقلية:يتعدد أشكالها من الباذنجان المقلي إلى البطاطس والدجاج المقلي وتسبب زيادة الوزن، ويكون سببًا لمقاومة الأنسولين في الدم.- مشروبات القهوة والشاي:تعتبر مشروبات الكافين مثل القهوة والشاي والنسكافية الأكثر ضررًا على مريض السكر خصوصًا بعد الإفطار مباشرة لأنه يبطئ عملية الهضم، وينتج عنه خللاً في مستوى السكر في الدم بعد الصيام.-النشويات:تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة نشويات كبيرة مثل الأرُزّ والمكرونة بالبشاميل أو أرز بالخلطة.-التمر:من الأفضل أن تأكل المشمش المجفف أوالتين المجفف.انتهى

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