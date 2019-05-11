الدفاع المدني تسيطرعلى حرائق اندلعت في عدة دوانم في النجف وبابل

2019/05/11 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، سيطرتها على حرائق اندلعت

في عدة دوانم زراعية بمحافظتي النجف وبابل، عازية ذلك الى سقوط اسلاك كهربائية.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في ربع دونم من اصل ٣ دوانم

من محصول الحنطة بسبب سقوط اسلاك كهربائية في قضاء المشخاب ضمن محافظة النجف”.

واضافت المديرية، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت ايضا

من السيطرة على حادث احتراق ٢ دونم من محصول الحنطة في حي الكوثر ضمن بابل بسبب سقوط

اسلاك كهربائية”.

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