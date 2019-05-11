2019/05/11 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rmULtVZQN14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسول الله يكلمنا عن البر وحسن الجوار | السيد علي الطالقاني - الحلقة السادسة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسول الله يكلمنا عن البر وحسن الجوار | السيد علي الطالقاني - الحلقة السادسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).