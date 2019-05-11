أمريكا تخصص 100 مليون دولار لمحافظة عراقية

2019/05/11 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ الأنبار علي فرحان يوم السبت عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لإستعادة الخدمات الأساسية في المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي شارك فيه شارك جايسون كايل، مسؤول الشؤون الثقافية في السفارة الامريكية.

وستقدم الولايات المتحدة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتعاقد مع شركات عراقية على مشاريع فردية.

وكانت محافظة الانبار غربي العراق ذات الاغلبية السنية قد سيطر عليها تنظيم داعش بعد اجتياحه مناطق ومدن تقدر بثلثي البلاد في اواسط عام 2014.

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