2019/05/11 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني : سيطرتها على حرائق اندلعت في دوانم زراعية بمحافظتي النجف وبابل

11/05/2019 19:34:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن سيطرتها على حرائق اندلعت في عدة دوانم زراعية بمحافظتي النجف وبابل.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في ربع دونم من اصل ٣ دوانم من محصول الحنطة بسبب سقوط اسلاك كهربائية في قضاء المشخاب ضمن محافظة النجف".

واضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت ايضا من السيطرة على حادث احتراق ٢ دونم من محصول الحنطة في حي الكوثر ضمن بابل بسبب سقوط اسلاك كهربائية".

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