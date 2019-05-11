جولة برلمانية ثانية لاختيار رئيس لجنة الامن والدفاع السبت المقبل

2019/05/11 | 20:48

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اعلنت كتلة صادقون النيابية اليوم السبت ، عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السبت المقبل، مبينا أن كتلته مازالت تتنافس مع ائتلاف سائرون على المنصب.

كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، السبت، عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السبت المقبل، مبينا أن كتلته مازالت تتنافس مع ائتلاف سائرون على المنصب.

وكشف النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح تابعته "الاتجاه برس" ان "الاصوات التي حصل عليها مرشح تحالف سائرون النائب محمد رضا تساوي التي حصل عليها مرشحنا النائب عدنان فتيخان (رئيس الكتلة) لمنصب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية".

مشيرا الى ان "الجولة المقبلة ستشهد اعادة التصويت على الرئاسة وحصر المنافسة بين الطرفين السبت المقبل لحسم الموقف بالطرق الدبلوماسية".

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