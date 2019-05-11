مستشفى السفير تقدم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية على مدار اليوم مجانا

2019/05/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشفى السفير عليه السلام الطبي التخصصي التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن حجم الايرادات المالية التي يتم استحصالها من العمليات والفحوصات وتقديم الخدمات الطبية.

وقال المعاون الاداري للمستشفى خضير ياس:" ان المستشفى يقدم جميع خدماته الطبية بشكل مجاني وعلى مدار اليوم، واما المبالغ الرمزية التي يتم استحصالها مقابل اجراء العمليات والفحوصات اليومية تذهب الى دائرة صحة كربلاء ".

وأضاف:" ان مبلغ اجراء العمليات في المستشفى هو (5000) دينار عراقي فقط"، مبينا ان" العتبة الحسينية يقع على عاتقها شراء الاجهزة الطبية ومتطلبات اجراء العمليات وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمريض رغم عدم استحصالها على اي مردود مادي".

وتابع:" ان المستشفى يحتوي على احدث الاجهزة الطبية وذات المواصفات العالمية المطابقة لمعايير( VIP)، مشيرا الى ان "العتبة الحسينية تتحمل اجور اغلب العاملين في المستشفى فضلا عن الاجور الرمزية التي تقدم للأطباء جراء اجراء العمليات بعد انتهاء الدوام ".

ولفت معاون مدير المستشفى:" ان معدل اجراء العمليات في الشهر الواحد يبلغ 1250 عملية بين فوق الكبرى وكبرى ووسطى وصغرى"، منوها الى ان المستشفى يضم من 102سرير ومختبر وقسم الاشعة بالإضافة الى 3 صالات كبيرة للعمليات ".

واستطرد قائلا ان " الكلام الذي يثار حول المستشفى واستحصال مبالغ كبيرة وايرادات هو كلام عار من الصحة وليس له صلة بهذا الصرح الطبي المجاني ".

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