تويتر يعلق آلاف الحسابات لهذا السبب

2019/05/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الرقمي، عن قيام شركة تويتر بتعليق 160 ألف حساب بسبب ترويجها للإرهاب.

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