"سائرون" تمهل أمينة بغداد شهرًا لاستكمال المشاريع المتلكئة

2019/05/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهلت كتلة سائرون أمينة بغداد ذكرى علوش، شهرًا لاستكمال المشاريع المتلكئة واﻻ فستعمل على اقالتها .

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