اكثر من ثمانية آلاف مصاب بالثلاسيميا في البصرة

2019/05/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، عن بلوغ عدد المصابين بمرض الثلاسيميا ( فقر دم حوض البحر المتوسط ) في البصرة اكثر من 8 ألاف مصاب ، لافتا الى تخصيص ثلاث مليارات دينار لانشاء مركز متخصص بعلاج المرضى.

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