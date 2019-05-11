الشرطة الفرنسية تدخل في مواجهات مع محتجي “السترات الصفراء”

2019/05/11 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نزل محتجو “السترات الصفراء” للسبت الـ26 إلى الشوارع الفرنسية، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر.وأفادت وكالة فرانس برس، بأنه بعدما اقترب عمر حركتهم من ستة أشهر، لم ينجح محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا في استنهاضها في السبت السادس والعشرين لتظاهراتهم.وقالت الوكالة الفرنسية، إنه عند الساعة 14.00 (12.00 ت.غ.) كان عدد […]

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