باكستان تعلن مقتل 15 إرهابياً حاولوا التسلل إلى إيران

2019/05/11 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل 15 إرهابيا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الإيرانية.

وأشار قائد قوات الحدود الباكستانية معظم جاه أنصاري في كلمة أمام مجلس شيوخ بلاده ، إلى ” إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية “بلوشستان” (جنوب غرب) في 18 نيسان الماضي”.





وأضاف أنصاري، أن “قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيا في إطار العملية”، مشيراً إلى أن “الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في “بلوشستان”.

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