هيريرا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

2019/05/11 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، أندير هيريرا، عن رحيله رسمياً عن قلعة أولد ترافورد مع نهاية الموسم الحالي.وينتهي عقد الإسباني مع فريقه الإنجليزي في يونيو المقبل، ولم يتوصل لاتفاق مع المسؤولين في النادي على تجديد عقده ليرحل مجاناً بالميركاتو الصيفي.

وأرسل هيريرا رسالة مصورة من خلال الحساب الرسمي ل‍مانشستر يونايتد لجماهير النادي منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “اللون الأحمر في قلبي”.

وتابع: “كنت أعلم هذا منذ اللحظة الأولى التي لعبت بها هنا وارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد، وأكن لكل الجماهير كل الاحترام، وأتذكر جيداً كل اللاعبين الذين جاورتهم بالفريق وساعدوني في بداياتي”.

وأضاف: “شعرت أنني مميزاً مع هذا النادي، عندما سمعت الجماهير تهتف باسمي، واختيارهم لي لأكون جزءاً من تاريخ مانشستر يونايتد”.

واستمر: “في كل مباراة مثلت فيها هذا الفريق، في لحظات الفوز أو الهزيمة، حتى وإن لم استطع مساعدة زملائي من الملعب، كنت أعلم جيداً أهمية هذا النادي الكبير وما يعنيه بالنسبة لمشجعيه”.

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