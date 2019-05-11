2019/05/11 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة مكان /جزيرة تسمانيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZOot8Sug6Jc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة مكان /جزيرة تسمانيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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