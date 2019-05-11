هيئة رئاسة برلمان كردستان تعقد اجتماعا لبحث فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الاقليم

2019/05/11 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد هيئة رئاسة برلمان كردستان، يوم غد الاحد، اجتماعا لبحث مسألة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الاقليم .وقالت منى قهوجي سكرتيرة برلمان اقليم كردستان بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم السبت:” ان هيئة رئاسة برلمان كردستان ستعقد اجتماعا يوم غد لبحث مسالة فتح باب التشريح لمنصب رئاسة الاقليم “.واضافت انه :” بعد صدور […]

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