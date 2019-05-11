2019/05/11 | 20:59

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ريال مدريد يعد خطة محكمة لضم أحد نجوم البوندسليغا

متابعة/ خطوة برس

يواصل نجم آينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، جذب اهتمام أقوى الأندية في القارة الأوروبية.



فالنجم الصربي يمتلك حاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى، وقدرة مميزة على هز شباك الفرق المنافسة من أنصاف الفرص.



ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق المهتمة بالحصول على خدمات يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يحتاج “الميرنغي” إلى مهاجم هداف يساعد الفريق على تحسين فعاليته الهجومية، التي تأثرت بشكل كبير بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتشير صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد يُعد خطة محكمة، من أجل اقناع إدارة آينتراخت فرانكفورت بالتخلي عن يوفيتش، وأضافت أن “الميرنغي” سيحاول استغلال رغبة الفريق الألماني في التعاقد مع ماريانو دياز من أجل حسم صفقة يوفيتش.

وأوضحت الصحفية الإسبانية أن آينتراخت فرانكفورت يريد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن نجمه لوكا يوفيتش، وأردفت أن “الأبيض الملكي” يريد تخفيض القيمة المالية إلى 55 مليون يورو، حيث يأمل في استغلال العلاقة الجيدة التي تربطه مع الفريق الألماني، وكذلك رغبته في ضم ماريانو دياز، إذ سيسمح ريال مدريد للاعبه بالرحيل واللعب في صفوف الفريق الألماني الطموح.

ونوه المصدر إلى أن ريال مدريد لم يفتح بعد باب المفاوضات بشكل رسمي مع آينتراخت فرانكفورت، بيد أن وكيل أعمال لوكا يوفيتش أخبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن الفريق الألماني يريد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن الدولي الصربي.

الجدير ذكره أن لوكا يوفيتش يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 17 هدفاً.



فيما لم تساعد أهداف الدولي الصربي في تأهل فريقه آينتراخت فرانكفورت إلى نهائي الدوري الأوروبي، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام تشيلسي اللندني.

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