محلل امريكي: التهديدات الموجهة ضد ايران كانت باوامر صهيونية

2019/05/11 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي الامريكي رودني مارتن أن التهديدات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ضد إيران ليست سوى تعليقات “عنيفة” نابعة من نفس الخطاب الحربي الذي استخدمته واشنطن بالفعل ضد ليبيا وسوريا والعراق، حيث يتلقى هو نفسه “أوامر مسيرة الحرب من تل أبيب”.ونقلت قناة برس تي في الايرانية في مقابلة […]

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