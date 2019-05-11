هيئة رئاسة برلمان كردستان تعقد اجتماعاً لبحث فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الاقليم

2019/05/11 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد هيئة رئاسة برلمان كردستان، غداً الاحد، اجتماعاً لبحث مسألة

فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الاقليم .

وقالت منى قهوجي سكرتيرة برلمان اقليم كردستان بحسب موقع الاتحاد

الوطني الكردستاني اليوم السبت:" ان هيئة رئاسة برلمان كردستان

ستعقد اجتماعا يوم غد لبحث مسألة فتح باب التشريح لمنصب رئاسة

الاقليم ".

واضافت انه :" بعد صدور قرار فتح باب الترشيح من قبل هيئة رئاسة

البرلمان، سيكون استقبال الترشيحات مفتوحا لمدة 3 أيام "، لافتة الى

ان فترة تقديم الطعون ستكون مفتوحة لمدة يومين، وبعدها وخلال مدة 10

أيام سيتم اختيار رئيس لاقليم كردستان .

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