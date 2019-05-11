تسويق أكثر من 64 ألف طن من الحنطة والشعير في المثنى

2019/05/11 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في المثنى اليوم السبت، عن تسويق اكثر

من أربعة وستين الف طن من محصولي الحنطة والشعير، فيما أشار إلى أن

تلك الارقام سجلت للمرة الأولى بتأريخ المحافظة.

وقال مسؤول إعلام الاتحاد مخلد الحمداني في تصريح ان "تلك الكميات

المسوقة ثلاثة وعشرين الف وأربعمائة طن من الحنطة وواحد وعشرين الف

طن من الشعير، مبيناً أن عمليات التسويق تسير بشكل متصاعد يوماً بعد

آخر.

وأكد الحمداني ان الاتحاد يتابع عمليات التسويق بشكل يومي لحل اي

أشكال قد يحصل فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بشأن نسب

الرطوبة والشوائب.

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