مقتل مدني على يد مجهولين شرقي ديالى

2019/05/11 | 21:07

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بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل مدني على يد مجهولين بدوافع جنائية شرقي المحافظة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مدنياً قتل باطلاق نار من قبل مجهولين في اطراف ناحية مندلي (٩٠كم شرقي بعقوبة)".واضاف، ان "دوافع جنائية تقف وراء الحادثة"، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة ونفذة حملة امنية للقبض على الجناة".

بغداد اليوم – متابعة

قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ، ان جيش المهدي الذي شكله زعيم التيار مقتدى الصدر عام 2003 نجح بضرب اكبر قيادات في تنظيم القاعدة وساهم باستباب الامن في بغداد ايام مثلث الموت جنوب العاصمة فيما اشار الى ان ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (10 أيار 2019) العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انقاذ عائلة محاصرة داخل منزلها بعد تعرضه للاحتراق، في قضاء المحاويل بمحافظة بابل.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "قبيل آذار ال

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