ألمانيا تفتح مجددا ملف ممرض قتل مئات المرضى

2019/05/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على قضية هوغيل الذي وصف بالسفاح الأكثر دموية في تاريخ ألمانيا، خصوصا بعد تورطه في قتل نحو 300 مريض.

وتشير الصحيفة إلى أن قضية نيلز هوغيل، 43 عاما، تثير الكثير من الأسئلة المخيفة التي تتجاوز جرائم القاتل إلى مواقف وسلوك زملاء له، فكيف أغمضوا أعينهم عن جرائمه طوال سنوات، وكيف لم يضع أحدهم نهاية لجرائمه القاتلة.

وتبدو حكاية هوغيل مأساوية ومخيفة في آن، منذ وصوله إلى مستشفى مدينة دلمنهورست قبل سنوات، يحمل رسالة توصية تشيد بأدائه و”ضميره الحي” أثناء العمل، لكن تلك الرسالة، التي أصدرها المستشفى السابق الذي كان يعمل به، لم تشر بطبيعة الحال إلى عدد الوفيات غير الطبيعية التي تزامنت مع فترة عمله.

في مستشفى دلمنهورست، وإمعانا في التضليل، كان “الممرض السفاح” يمنح المرضى جرعات زائدة من الأدوية تسبب السكتات القلبية، ثم يقوم بمحاولات إنقاذ بطولية لهؤلاء المرضى، حتى إن زملاءه منحوه لقب “رامبو الإنعاش”، بل ومنحوه “قلادة” مصنوعة من أنابيب الحقن.

لكن المثير للصدمة، أنه خلال 3 سنوات في مستشفى دلمنهورست، سجلت وفاة 411 شخصا، 321 منها كانت خلال وردية عمل هوغيل، أو عقب نهايتها بقليل، وبعد تحقيق سريع أصدرت محكمة ألمانية في عام 2006 حكما بسجن هوغيل مدى الحياة بعد إدانته بقتل مريضين، ومساهمته في مقتل 4 آخرين، قبل أن يخضع الآن، وبعد نحو 13 عاما، إلى محاكمة جديدة على نطاق أوسع بكثير.

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