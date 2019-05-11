بايرن ميونخ يهدر فرصة حسم لقب البوندسليغا

2019/05/11 | 21:17

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سقط بايرن ميونخ متصدر البوندلسيغا في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ، السبت، ليهدر فرصة حسم اللقب بعدما حافظ بروسيا

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