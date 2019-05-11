ديالى: مقتل مدني على يد مجهولين في مندلي

2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل مدني على يد مجهولين بدوافع جنائية شرقي المحافظة.وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه

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