قائد شرطة بابل: داعش يحاول العودة الى أسوار العاصمة بغداد

2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي مهدي الزغيبي، اليوم السبت، عن وجود مخطط لتنظيم داعش الارهابي لغرض عودته الى اسوار العاصمة بغداد.وقال الزغيبي، لوكالة "النبأ" للاخبار انه "توفرت لدينا معلومات من محاولة تسلل مجاميع من تنظيم داعش الارهابي، عن طريق الارض الصحراوية ومنطقة الرزازة، بتجاه المناطق المتاخمة للعاصمة بغداد وشمال محافظة بابل واسوار بغداد".

واضاف "وفق المعلومات التي توفرت الينا، ان هناك توجيهات صدرت حديثاً لعناصر تنظيم داعش الارهابي، للعودة الى الاراضي التي فروا منها سابقا، بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية".

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