الدفاع المدني تعلن السيطرة على حرائق اندلعت في مزارع بالنجف وبابل

2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقت، الغدير نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في ربع دونم من اصل ٣ دوانم من محصول الحنطة بسبب سقوط اسلاك كهربائية في قضاء المشخاب ضمن محافظة النجف".واضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت ايضا من السيطرة على حادث احتراق ٢ دونم من محصول الحنطة في حي الكوثر ضمن بابل بسبب سقوط اسلاك كهربائية".انتهى.ص.هـ.ح.

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