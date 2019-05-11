2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمضان في النجف الأشرف .. أجواء روحانية بجوار الإمام علي (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمضان في النجف الأشرف .. أجواء روحانية بجوار الإمام علي (عليه السلام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).