امانة بغداد: كوادرنا ضمن قاطع بلدية الرصافة اليوم السبت لتهديدات بالقتل

2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد يوم السبت عن تعرض كوادرها ضمن قاطع بلدية الرصافة اليوم السبت لتهديدات بالقتل

وذكرت الامانة في بيان، ان "التهديد جاء بعد منع امانة بغداد المتجاوزين من اعادة فتح الكراجات التي كانت قد أغلقتها الخميس الماضي في منطقة النهضة وسط بغداد".

واضافت في بيانها انها "لن تتراجع عن موقفها في ازالة التجاوزات ولا سيما الكراجات المذكورة كما وانها قدمت بلاغات رسمية الى الجهات المختصة لتعقب وملاحقة المتجاوزين".

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