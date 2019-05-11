بغداد واربيل تتفقان مبدئياً على توحيد التعرفة الكمركية

2019/05/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي عن وجود اتفاق مبدئي بين حكومته والاتحادية على توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ بما يناسب قوانين السلطة الاتحادية.وقال دزيي في تصريح صحفي، تابعته /المعلومة/، ان وفدا من الحكومة زار الإقليم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ومسؤولين في هيئة […]

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