لاعب فرنسي ينعت لويس سواريز بـ

2019/05/11 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عبر اللاعب الفرنسي السابق فرانك ليبوف عن سعادته لخروج برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لسبب واحد ، متعلق بالمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

ولم يقدم لويس سواريز المستوى المتوقع منه في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، لتنتهي بفوز ليفربول برباعية نظيفة ، وودع الفريق الكتالوني غمار المنافسة رغم انتصاره بثلاثية نظيفة في الذهاب.وتعرض اللاعب الأوروجوياني لإصابة في ركبته خلال المباراة ، لينتهي موسمه.وقال ليبوف الذي توج بلقب كأس العالم 1998 في تصريح لشبكة “أر أم سي” التلفزيونية “أكرة طريقة لعب لويس سواريز ، أنا معجب ببرشلونة إلا أني كنت سعيداً بخروجه بسببه ، لا أستطيع احترام اللاعبين أمثاله”.وأضاف “سواريز لاعب رائع لكنه غشاش وأكره طريقة لعبه ، لو كنت لاعباً فلا أظن أن المباراة ستنتهي كاملة ، هو مثال سيء للشباب”.وبالنظر لموسم سواريز مع برشلونة فإنه لعب 49 مباراة ، وسجل 25 هدفاً ، منها 21 هدافاً في الدوري الإسباني وواحد في دوري أبطال أوروبا.انتهى

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