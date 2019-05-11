بالصور.. العتبة العباسية تكشف حجم الاموال المقدمة للقوّات الأمنيّة في 3 سنوات

2019/05/11 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت لجنةُ الإرشاد والدّعم التابعة لقسم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، عن حجم المبالغ التي قُدّمت كدعمٍ للقوّات الأمنيّة والمتطوّعين وشهدائهم وجرحاهم، منذ انطلاق فتوى الدّفاع المقدّسة ولغاية عام 2018م.

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