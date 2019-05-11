سليماني يصل بغداد لبحث ملفات ساخنة

2019/05/11 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن وصول قائد “فيلق القدس” الإيراني اللواء قاسم سليماني إلى بغداد لبحث ملفات ساخنة مع المسؤولين العراقيين.

وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “سليماني وصل بغداد اليوم، ومن المقرر أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين العراقيين فيها لبحث بعض الملفات الساخنة معهم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “ملف التصعيد الأخير بين أميركا وإيران قد يكون في مقدمة الملفات التي حملها سليماني معه الى العراق”.

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