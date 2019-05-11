بالوثائق..

2019/05/11 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

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