2019/05/11 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k0iJahjVeW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| تناشدني عليك الناس) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| تناشدني عليك الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).