رئيس الوزراء عبد المهدي سيزور تركيا قربيأ

2019/05/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق ويسل أر أوغلو إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيجري زيارة لتركيا في الخامس عشر من أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد أوغلو شدد على أهمية التعاون المشترك بغيةَ تطوير العلاقات مع بغداد، وإن انقرة تقوم بعمل مهم جدا، كون العراق جارا وصديقا ، وعلى تركيا العمل على إنجاز ملفات مهمة متعلقة بالمياه والطاقة بين البلدين

وكشف مصدر في مكتب رئيس الوزراءِ عادل عبد المهدي عن أبرز ملفين سيتم بحثهما مع الرئيس التركي خلال الزيارة التي من المزمع اجراؤها قريبا.

واوضح المصدر إن عبد المهدي سيبحث ملفات عدة، أبرزها ملفا الدعوى القضائية التي رفعها العراق على تركيا بخصوص استيراد النفط من كردستان ، مبيناً أن هناك محاولات لتسوية الأمر بين البلدين.

واضاف المصدر أن الملف الثاني يتعلق بحزب العمال الكردستاني ، فيما قد لا يكون ملفُ المياهِ حاضراً في الاجتماعات بشكل بارز.

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