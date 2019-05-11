بالوثيقة.. محافظ ذي قار متهم بالتزوير

2019/05/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اتهم النائب عبد الهادي موحان يتهم محافظ ذي قار بالتزوير.واظهرت وثيقة موجه من مكتب موحان الى مجلس مكافحة الفساد يتهم فيها محافظ ذي قار يحيى محمد باقر بحصوله على شهادة من الجمهورية السورية ومن دون اوليات”.

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