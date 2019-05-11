أمانة بغداد:موظفونا تعرضوا لتهديدات بالقتل

2019/05/11 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت أمانة بغداد، عن تعرض كوادرها ضمن قاطع بلدية الرصافة اليوم السبت لتهديدات بالقتل.

وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، ان “التهديد جاء بعد منع أمانة بغداد المتجاوزين من إعادة فتح الكراجات التي كانت قد أغلقتها الخميس الماضي في منطقة النهضة وسط بغداد”.وأكد أمانة بغداد “انها لن تتراجع عن موقفها في إزالة التجاوزات ولا سيما الكراجات المذكورة كما وانها قدمت بلاغات رسمية الى الجهات المختصة لتعقب وملاحقة المتجاوزين”.





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