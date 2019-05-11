تشغيل الابار الارتوازية لتأمين المياه لناحية مندلي في ديالى

2019/05/11 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت ناحية مندلي الحدودية في محافظة ديالى تشغيل الابار الارتوازية لتأمين مياه الشرب لسكانها .وقال حيدر المندلاوي عضو المجلس المحلي لناحية مندلي لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان اهالي الناحية بدأوا تشغيل الابار الارتوازية لتوفير المياه لاكثر من الفي منزل في مركز الناحية “، لافتا الى :” ان الابار الارتوازية مربوطة بشبكة مياه رئيسة […]

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