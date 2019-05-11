أتلانتا يهزم جنوه ويعزز حظوظه في التأهل لدوري الأبطال

2019/05/11 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تقدم أتلانتا “مؤقتا” للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه جنوه 2-1 اليوم السبت، في المرحلة الـ36 للبطولة.أحرز ثنائية أتلانتا كل من الغامبي موسى بارو في (د.46)، والبلجيكي تيموثي كاستانيي في (د.53)، فيما أحرز هدف جنوه الوحيد جوران بانديف في (د.89).ويحتل أتلانتا المركز الثالث مؤقتا بـ65 […]

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