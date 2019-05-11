هذا مصير نجوم برشلونة

2019/05/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه يتطلع للانتصار على خيتافي، غدًا الأحد، في إطار الليغا، من أجل مصالحة الجماهير عقب الإقصاء الكارثي من دوري أبطال أوروبا.

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