فاجعة… وفاة خمسة اخوة بعد عودتهم من دفن والدتهم

2019/05/11 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توفي خمسة اخوة في حادث سير بعد عودتهم من دفن والدتهم في محافظة ذي قار.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن “حادث مروع على طريق السريع السايد الواحد وفاة خمسة أخوة عند عودتهم من دفن والدتهم المتوفية على طريق الناصرية السريع السايد الواحد”.

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