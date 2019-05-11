السعودية تعلن القضاء على خلية إرهابية في القطيف

2019/05/11 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص يشكلون "خلية ارهابية" بعملية أمنية في القطيف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان، أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) إن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية"، مبينا أن "التحريات وإجراءات الاستدلال تمكنت من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

وأضاف، أن "في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع صباح اليوم، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم"، لافتا الى "أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع".

وأشار الى أن تبادل اطلاق النار "أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى"، مشيرا الى أن "الجهات الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات".

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