الفتح :البرلمان يناقش ملف الوجود الأميركي في العراق قريبا

2019/05/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح أن البرلمان سيناقش في الأيام المقبلة ملف الوجود الأميركي في البلاد.

واوضح النائب عن التحالف عبد الامير تعيبان للاتجاه برس "أن الأصوات المطالبةَ بحسم ملف الوجود الأميركي في البلاد لم تتراجع،عازياً التأخير في مناقشتها داخل مجلس النواب إلى الانشغال بإكمال الكابينة الحكومية ، والوكالات والدرجات الخاصة".

واعلنت كتلةُ صادقون النيابية ، إصرارها على إدراج فقرة الخروق الأميركية المتكررة على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة،وهددت باتخاذ موقف واضح في حال استشعرت التسويف من رئاسة مجلس النواب بشأن عدم إدراج الانتهاكات الأميركية ، مبينه ان واشنطن خرقت الاتفاقيةَ الامنية ، ولا بد من وضع حد لهذه الخروق.

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