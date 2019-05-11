نائب برلماني يكشف عن وجود خشية لدى بعض الكتل السياسية من تقاربه مع تحالف سائرون

2019/05/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم عن وجود خشية لدى بعضِ الكتل السياسية من تقاربه مع تحالف سائرون ، مؤكداً استمراره بالتنسيق معه بشأن الاتفاق السياسي لإكمال الكابينة الوزارية.

وأشار كريم إلى "أن كتلا سياسيةً أبدَت خشيتها من التنسيق المستمر بين التحالفين ، مبيناً أن بوادر التحالُف بين الفتح وسائرون كانت واضحةً من خلال حسم رئاسات اللجان النيابية ، وسيكتمل في إنهاء الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي".

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