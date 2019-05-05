2019/05/11 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اكتشف علماء من جامعة مدينة آن آربر بولاية ميشيغان الأمريكية، أن الدبابير العادية التي تعيش ضمن مستعمرات تمتلك مقدرات خاصة.

ونشرت مجلة “Biology Letters” نتائج دراسة لعلماء أمريكيين جديدة عن الدبابير يوم الأربعاء 8 مايو الجاري.



وتوصل الباحثون إلى أن الدبابير الورقية التي تعيش في خلايا تتكون من عشرات الأفراد قادرة على الوصول إلى استدلالات منطقية بسيطة عند البحث عن الطعام.

وقالت عالمة الأحياء إليزابيت تيبيتس: “إننا لا نقول إن الدبابير تستخدم خاصية الاستنباط الكامل، لكنها كانت قريبة جدا من هذا الأمر.



لأن الدبابير استخدمت العلاقات المنطقية التي عرفتها واكتشفتها من قبل”.

وأكدت أن هذا الاكتشاف، “يشير إلى أن تطور السلوكيات المعقدة لا يعتمد بالضرورة على حجم الدماغ، ولكن على بنية المجتمع (خلايا الدبابير)”.

تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل القرن الحادي والعشرين، اكتشفت العالمة إليزابيت وزملاؤها، أن الدبابير لديها القدرة على التعرف على وجوه الدبابير الأخرى من نفس الخلايا وتتذكرها وتميزها عن الدبابير الغريبة

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء الأحياء الدبابير تفكر بمنطق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء الأحياء الدبابير تفكر بمنطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).