2019/05/11 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الصناعات الكهربائية تكرم فريقها الكروي بعد فوزه على فريق امانة بغداد بالدوري الممتاز وصوله للمركز 14 بلائحة الترتيب

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