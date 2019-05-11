2019/05/11 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قيس النجم

اللغة هي العمودي الفقري للإبداع، ولكن هناك مَن يستخدمها بسلوكيات خاطئة، فتراهم يعيشون حياة تشرد فكري مؤلم، وكأنه معلم يعمل بالطريقة القديمة، والاطفال في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضمير مفتش عام أم مفتش عار!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضمير مفتش عام أم مفتش عار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).