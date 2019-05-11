مسؤول تركي يؤکد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

2019/05/11 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "عمر جليك"معارضة بلاده للحظر الاميركي على ايران ، معتبرا ان هذا الاجراء لايخدم السلام في المنطقة.

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